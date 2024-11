Deborah Lettieri, l'amore per il marito Alberto Baracchini e la figlia Ambra

La nuova insegnante di ballo di Amici parla a Verissimo dell'amore per il marito e della maternità: "Mia figlia mi ha aiutato tanto ad andare avanti su alcune cose irrisolte dovute alla mancanza di mia mamma"

Deborah Lettieri parla a Verissimo dell'amore per il marito Alberto Baracchini e per la loro figlia Ambra, nata nel 2022.

"Mio marito mi supporta tantissimo, è il mio fan numero uno", afferma la nuova insegnante di ballo di Amici. Parlando dell'inizio della loro storia d'amore: "Mio marito è pilota, ma ha la passione per la fotografia. Ci ha fatti conoscere la mia insegnante di danza per un servizio fotografico".

Tra Deborah Lettieri e Alberto Baracchini è stato un colpo di fulmine: "All'inizio l'abbiamo smorzato entrambi, ma poi è stato inevitabile e ci siamo lasciati andare".

Nel 2022 sono diventati genitori di Ambra. "Ora sta andando bene, benissimo. All'inizio è stato difficile perché ci si chiede se si è in grado, io me lo sono chiesta ancora di più, non avendo avuto una mamma", afferma Deborah Lettieri, rimasta orfana di madre a soli 15 mesi.

Parlando della maternità: "Mi ha aiutato tanto ad andare avanti su alcune cose irrisolte dovute alla mancanza di mia mamma. Alcune cose non si rivolveranno mai, ma ho fatto un passo in più".