Dario Ballantini e l'amore per i tre figli: "Sono il mio punto debole, ma anche forte"

Dario Ballantini parla a Verissimo dell'amore per i suoi tre figli Ilaria (28 anni), Nedo (24 anni) - nati dal primo matrimonio - e Deleo (19 anni), avuto da una successiva relazione. “Loro sono il mio punto debole, ma anche forte”, afferma l'imitatore, 60 anni. Di se stesso papà, dice: "Sono un papà affettuoso, ma anche ansioso. Dovendomi spostare in tre città diverse, non stiamo sempre insieme, quindi un po' di ansia c'è. E sono anche un papà che ascolta. Ho capito, a metà vita, che è fondamentale lasciarli parlare". Nel 2023 Dario Ballantini si è sposato con Barbara dopo una lunga relazione. Alla domanda come abbiano accolto i figli questo nuovo matrimonio, l'imitatore risponde: "Molto bene. Avevo un po' di preoccupazioni, invece loro sono stati molto aperti. Hanno un bel rapporto con Barbara. Non ci sono stati dissidi, nemmeno con le ex compagne".