Daniele Paudice e Gaia Gigli al mare con il piccolo Diego

Daniele Paudice e Gaia Gigli condividono sui loro profili social una foto ricordo al mare in compagnia del piccolo Diego. In commento al post tre cuori gialli, uno per ogni membro della famiglia.

Daniele Paudice e Gaia Gigli, l'amore per il piccolo Diego

Ospiti a Verissimo, Daniele e Gaia hanno parlato del loro amore sbocciato a Uomini e Donne e di come l'ex tronista abbia subito legato con Diego, il bimbo di quattro anni avuto da Gaia da una precedente relazione. "Diego già stravede per Daniele, non pensavo che fosse così bravo con i bambini", aveva raccontato in trasmissione l'ex corteggiatrice. "Se vuoi bene alla mamma, devi voler bene anche a suo figlio", le aveva fatto eco il fidanzato.

Daniele Paudice e Gaia Gigli, la loro storia nata a Uomini e Donne

Sempre a Verissimo, la coppia ha raccontato anche come è nata la loro storia d'amore. Della scelta a Uomini e Donne, Gaia ha detto: "Non mi aspettavo di essere io fino all'ultimo. È stato uno dei momenti più belli della mia vita".

Gaia ha parlato anche della relazione tossica che ha vissuto in passato: "Penso di essermi innamorata della persona sbagliata. Ero entrata in un loop da cui non riuscivo a uscire, mi sono fatta aiutare da esperti".