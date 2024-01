Daniele Mattia Inzucchi: "Io Canto Generation la mia occasione per superare i pregiudizi"

Ospite a Verissimo insieme a Marta Viola, Andrea Carpinteri e ai rispettivi capisquadra, Daniele Mattia Inzucchi racconta l'importanza che Io Canto Generation ha avuto nel suo percorso di crescita, diventando così "un'occasione per superare i pregiudizi". "Spero che con le mie parole, soprattutto quelle dette in finale, si possa riuscire a far capire che non si può essere tutti uguali. Che un ragazzo è un ragazzo anche se canta, anche se fa recitazione, anche se gli piacciono Pino Daniele e Lucio Dalla". "Purtroppo le scuole medie sono state terribili, perché quando alle presentazioni ho detto che studiavo recitazione, che mi piaceva cantare e che il mio cantante preferito era Lucio Dalla mi hanno dato del vecchio, per non parlare degli insulti - ha aggiunto nel corso dell'intervista - La mia rivalsa è stata proprio questa, farmi vedere come sono". "Sono stanco di mettere maschere e dover fare per piacere agli altri. Non è nella mia natura, questo sono io e basta". Dopo aver affrontato il suo passato, Daniele Mattia Inzucchi si lascia andare ai progetti per il futuro: "Mi piacerebbe molto fare il logopedista". Ma precisa: "Ovviamente se devo sognare in grande o il cantante o l'attore di musical e lavorerò per rendere questa passione un mestiere".