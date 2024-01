Le cugine Alessandra e Rosita Celentano ospiti a Verissimo

Domenica 7 gennaio le cugine Alessandra e Rosita Celentano saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo a partire dalle 16.30. Nata a Milano il 17 luglio del 1966, Alessandra Celentano inizia a studiare danza sin da bambina e a metà degli anni Ottanta è la prima ballerina dell'Aterballetto. Nella stagione 1996-1997 si esibisce al Teatro alla Scala, dal 1997 al 2000 al Teatro dell'Opera di Roma e dal 2002 al 2003 presso il Teatro San Carlo di Napoli. Dal 2003 partecipa al programma televisivo Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica e coreografa. Rosita Celentano nasce a Milano il 17 febbraio 1965 ed è la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. È proprio in un loro film che a 10 anni esordisce come attrice in Yuppi du. Debutta poi come conduttrice al Festival di Sanremo 1989 e si afferma come tale negli anni Novanta.