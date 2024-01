Cristina Scuccia ha risposto con un video sui social ad alcune critiche sulla sua nuova vita e la sua nuova immagine dopo aver abbandonato il velo.

'Mi viene il dubbio che possa essere stata suora veramente… magari è stato creato apposta questo personaggio', ha scritto un follower dell'ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

"Faccio questo video perché spesso ricevo messaggi come questo. Prima di tutto, se io fossi stata in grado di pensare tutto a tavolino, come minimo in questo momento starei ritirando un premio Oscar per la miglior recitazione, o meglio anche come miglior regista, cosa che per il momento non accadrà, almeno per ora...", ha commentato Cristina Scuccia.

'Alla faccia di quello che eri prima! Ma era tutta una farsa? Di donne che hanno abbandonato il velo ne conosco, ma mai nessuna è cambiata diventando una vamp!', ha scritto un altro follower.

"Rimango un po’ stranita perché penso: 'Veramente facciamo fatica a credere in un cambiamento così netto e radicale?' Come ho detto tante volte, non sono impazzita, sono successe delle cose per cui a un certo punto non mi sono più sentita nel posto giusto", ha spietato l’ex suora.

"Io penso che nella vita bisogna circondarsi di persone che in qualche modo ti fanno crescere e tirano fuori il tuo potenziale al massimo", ha continuato Cristina Scuccia, che a dicembre è stata una dei coach di Io Canto Generation.

"Chi non cambia idea, non cambia nulla nella propria vita. Poi, penso anche che non ci sia nulla di male nel prendersi cura di se stessi, truccarsi, acconciarsi ogni giorno in modo diverso, mettere degli occhiali nuovi o sfoggiare uno smalto diverso. Non sono più una suora e posso fare quello che più mi fa stare bene. Ed è proprio questo che vi auguro: di seguire quello che vi stare bene, e a chi non riesce a vedere oltre il cambiamento, dico almeno di provarci".

"Cambiare idea può fare la differenza, non solo per noi stessi, ma, ve lo assicuro, anche per le persone che ci stanno intorno", ha concluso Cristina Scuccia.

Cristina Scuccia a Verissimo: "Ho lasciato il velo per seguire il mio cuore"

Ospite a Verissimo, Cristina Scuccia aveva parlato della sua nuova vita senza velo, dopo il successo come Suor Cristina.

"Lasciare la vita consacrata è stata una scelta difficile e molto coraggiosa. Ho seguito il mio cuore, non è successo nulla in particolare. A un certo punto non stavo più bene. È come se la mia maturazione personale stesse stretta nell'abito e nelle sue regole", aveva raccontato la vincitrice di The Voice of Italy, che prima di abbandonare definitivamente il velo ha preso un anno sabbatico.

"The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento evolutivo, ma la decisione è maturata con il Covid, che ha costretto a fermarmi e a guardami dentro. Sono entrata in crisi, non riuscivo a capire chi fossi, ho iniziato il percorso con una psicologa", aveva spiegato a Silvia Toffanin.

"Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera, ma vivo con il sorriso", aveva aggiunto Cristina Scuccia, che aveva parlato anche dell’amore: "Sicuramente c'è qualcuno che ci prova. Io non mi sento ancora pronta, ma forse perché non è ancora arrivato l'amore vero".

E pensando all’idea di diventare mamma, aveva aggiunto: "Per me è tutto nuovo, mi sto adottando alla mia nuova vita… un senso di maternità c'era e continua ad esserci, quindi se un giorno dovesse arrivare perché no?"