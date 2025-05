Kim Kardashian si è laureata in Giurisprudenza. La showgirl e imprenditrice, 44 anni, ha mostrato sui social alcuni momenti della cerimonia di laurea nel giardino di casa a Beverly Hills. Kim Kardashian ha raggiunto il traguardo dopo un percorso di sei anni, in cui ha scelto di non frequentare la facoltà di Giurisprudenza, ma iscrivendosi nel 2018 a un programma di apprendistato legale previsto dallo Stato della California, affiancando un avvocato.

Lo scorso marzo, Kim Kardashian ha anche sostenuto l’Esame Multistato di Responsabilità Professionale (MPRE), fondamentale per ottenere la licenza da avvocato. Ma per poter svolgere la professione di avvocato dovrà superare l’esame di abilitazione della California (California Bar Exam).

Secondo Jessica Jackson, suo mentore legale, intervenuta durante la cerimonia, Kim Kardashian ha studiato "18 ore a settimana, 48 settimane all’anno per sei anni consecutivi". "Sono in totale 5.184 ore di studio giuridico. Ore che si è ritagliata mentre cresceva quattro figli, gestiva aziende, girava programmi TV e si presentava in tribunale per difendere gli altri", ha affermato Jessica Jackson, riferendosi ai quattro figli dell'imprenditrice: North (2013), Saint West (2015), Chicago (2018) e Psalm West (2019), avuti con l'ex marito Kanye West.

Nel condividere sui social alcuni momenti della cerimonia, Kim Kardashian ha pubblicato anche una foto di suo padre Robert, noto avvocato, scomparso nel 2003, di cui ha seguito le orme con questo importante traguardo.