Sal Da Vinci ospite a Verissimo

Nato a New York nel 1969, Salvatore Michael Sorrentino - questo il vero nome di Sal Da Vinci - è figlio di Mario Da Vinci, cantante e interprete della sceneggiata napoletana. Inizia a cantare e a recitare da bambino insieme al papà, tanto da essere definito da molti "bambino prodigio".

Nel corso della sua lunga carriera Sal Da Vinci ha recitato in tantissime opere teatrali e in diversi film, e ha pubblicato singoli e album di successo. Ha cantato in presenza di papa Giovanni Paolo II e nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Non riesco a farti innamorare, classificandosi al terzo posto. Nel 2024 il suo singolo Rossetto e caffè ha ottenuto grande successo sui social.