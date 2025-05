Ornella Vanoni ospite a Verissimo

La sua voce è unica e il suo spirito è senza eguali: Ornella Vanoni vi aspetta a Verissimo sabato 24 maggio alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni si è avvicinata alla musica sul finire degli anni Cinquanta e a oggi vanta una carriera che la rende un'icona della musica italiana. Dopo aver frequentato diversi collegi all'estero, nel 1953 Ornella Vanoni torna a Milano per iscriversi all'Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, con il quale avrà anche una storia d'amore. Il mondo del teatro lascia sempre più spazio alla musica, che la vedrà presto protagonista sia come solista sia accanto ad altri grandi artisti. Tra questi viene esaltata la collaborazione con Gino Paoli, altro grande amore della cantante. Per lei, infatti, il cantautore scriverà il capolavoro Senza fine. Il 1960 è l'anno del matrimonio tra Ornella Vanoni e l'imprenditore Lucio Ardenzi, con il quale due anni dopo darà alla luce il figlio Cristiano. Negli anni a seguire, Ornella Vanoni porta avanti diversi progetti teatrali che la catapulteranno persino sui palcoscenici di Broadway, ma senza tralasciare la carriera musicale che la vedrà più volte protagonista al Festival di Sanremo. Da quel momento la sua carriera è stata un susseguirsi di successi , collaborazioni artistiche, progetti che la portano in cima alle classifiche e ottimi risultati di vendite che ad oggi superano i 55 milioni di dischi.