Cristina Parodi raggiunge in Spagna il figlio Alessandro

Cristina Parodi ha fatto visita in Spagna, con il marito Giorgio Gori, al loro figlio Alessandro, 26 anni, che vive in Catalogna per motivi di lavoro, e ha condiviso sui social alcuni dolci momenti con il loro secondogenito.

"Tre giorni in Spagna per trovare mio figlio. Valencia, la Junquera (l'azienda agricola dove lui vive e lavora) e Murcia. I figli crescono, inseguono i loro sogni e noi inseguiamo loro per trascorrere del tempo insieme, per capire se sono felici, per imparare cose che non sappiamo e per vederli diventare grandi", ha scritto a corredo degli scatti la giornalista e conduttrice.

"Era più facile quando erano piccoli a casa e dipendevano da noi? Sì. Ma che emozione vederli oggi adulti, impegnati nella strada che si sono scelti, mentre ti spiegano il lavoro che fanno", ha concluso Cristina Parodi, che con il marito Giorgio Gori ha avuto anche la primogenita Benedetta, 27 anni, e la terza figlia Angelica, 23, che vivono entrambe all'estero.

Cristina Parodi a Verissimo: "Mi manca la quotidianità con i miei figli"

Cristina Parodi, ospite a Verissimo, aveva parlato dell'amore per i suoi figli e aveva condiviso la gioia nel rivederli in occasioni speciali.

"I miei figli non vivono più con noi da alcuni anni… sono in giro per il mondo e bisogna trovare il tempo per andarli a trovare, perché tornano raramente a casa. A me piace tantissimo raggiungerli", aveva raccontato la conduttrice.

"Il distacco dai miei figli all'inizio mi ha spiazzato: mi manca la nostra quotidianità, però è talmente bello quando riescono a ritornare e riusciamo a essere tutti e cinque insieme, cosa che ormai capita abbastanza di rado, che è veramente una festa. Anche per loro è una gioia, perché ci tengono tantissimo".

"In questa situazione è stato curioso reinventare il rapporto con mio marito, perché prima ci occupavamo anche dei nostri figli e avevamo a che fare con i loro problemi quotidiani, adesso a casa siamo solo io e lui e abbiamo ritrovato una nuova intimità", aveva aggiunto Cristina Parodi.

E parlando delle passioni dei figli, aveva aggiunto: "Tutti in famiglia abbiamo una grande passione per la musica, le mie figlie cantano benissimo mentre Alessandro è stonatissimo ma ha tante altre qualità".

