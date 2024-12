Cristina Chiabotto, lo scatto con il marito Marco Roscio

Cristina Chiabotto condivide sui social un tenero scatto insieme al marito Marco Roscio. "About Last Night" scrive la showgirl a corredo dell'immagine in cui riceve un bacio dall'uomo sposato nel 2019 e con cui ha avuto due figlie, Luce e Sofia. Ospite nel 2022 a Verissimo, Cristina Chiabotto si era soffermata sul primo anno di vita della primogenita Luce Maria: "Sto vivendo un momento bellissimo, ho modo di godermelo e sono molto fortunata. Mia figlia è una bimba dolce e gioiosa", aveva detto la showgirl, che nel luglio dello stesso anno aveva dato alla luce la secondogenita Sofia. "Noi la chiamiamo Luce, ma lei ha anche un secondo nome, quello di mia nonna Maria - aveva raccontato riferendosi al nome della nonna scomparsa a causa del Codiv -. Questo nome per me ha un significato importantissimo, perché è un omaggio all'anima di mia nonna, a tutto quello che mi ha lasciato. La vita per me è un dono meraviglioso e l'arrivo di Luce è stato un momento bellissimo".