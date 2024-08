Cristina Chiabotto a Formentera con il marito Marco Roscio e le figlie Luce e Sofia

Formentera è una meta vacanziera molto amata dagli italiani, Vip compresi. Tra questi c'è anche Cristina Chiabotto che ha scelto la celebre isola spagnola per trascorrere parte dell'estate 2024 in compagnia di famiglia e amici. Con lei ci sono anche il marito - l'imprenditore Marco Roscio, sposato nel 2019 - e le figlie Luce e Sofia.

"Il primo capitolo d’Estate.. posto del CUORE", ha scritto Cristina su Instagram nel post in cui ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza.

Cristina Chiabotto a Verissimo: "Mia figlia Luce è una bimba dolce e gioiosa"

Ospite Verissimo nel 2022, Cristina Chiabotto aveva raccontato del primo anno della sua primogenita, Luce: "Sto vivendo un momento bellissimo, ho modo di godermelo e sono molto fortunata. Mia figlia è una bimba dolce e gioiosa", aveva detto la showgirl, che con il marito Marco Roscio a giugno del 2022 ha accolto la secondogenita Sofia.

Luce ha anche un secondo nome, Maria, lo stesso dell'amata nonna di Cristina venuta a mancare a causa del Covid. "Noi la chiamiamo Luce, ma lei ha anche un secondo nome, quello di mia nonna Maria. Questo nome per me ha un significato importantissimo, perché è un omaggio all'anima di mia nonna, a tutto quello che mi ha lasciato. La vita per me è un dono meraviglioso e l'arrivo di Luce è stato un momento bellissimo", aveva raccontato a Verissimo la showgirl che aveva condiviso anche le emozioni di diventare mamma bis: "Luce ha un anno, quindi le mie figlie saranno praticamente gemelline".