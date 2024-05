Cristina Chiabotto festeggia i 3 anni della figlia Luce

Cristina Chiabotto ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri alla figlia Luce, che il 7 maggio compie 3 anni.

"Sembra ieri ed eccoti qui che stai crescendo con i tuoi primi discorsi da grande e la tua voglia di scoprire il mondo attorno a te. Buon terzo compleanno amore mio", ha scritto la showgirl, aggiungendo un cuore a un dolce scatto con la primogenita avuta nel 2021 con il marito Marco Roscio.

Cristina Chiabotto a Verissimo: "Mia figlia Luce è una bimba dolce e gioiosa"

Cristina Chiabotto, ospite nel 2022 a Verissimo, aveva parlato del primo anno della figlia Luce: "Sto vivendo un momento bellissimo, ho modo di godermelo e sono molto fortunata. Mia figlia è una bimba dolce e gioiosa", aveva detto l'ex Miss Italia, che con il marito Marco Roscio a giugno del 2022 ha accolto la secondogenita Sofia.

Luce ha anche un secondo nome, Maria, lo stesso dell'amata nonna della showgirl scomparsa a causa del Covid: "Noi la chiamiamo Luce, ma lei ha anche un secondo nome, quello di mia nonna Maria. Questo nome per me ha un significato importantissimo, perché è un omaggio all'anima di mia nonna, a tutto quello che mi ha lasciato. La vita per me è un dono meraviglioso e l'arrivo di Luce è stato un momento bellissimo", aveva raccontato la showgirl, che aveva condiviso anche le emozioni di diventare mamma bis: "Luce ha un anno, quindi le mie figlie saranno praticamente gemelline".

A proposito della sua vita da mamma, Cristina Chiabotto aveva aggiunto: "Sto crescendo anche io con Luce. Quello della mamma è il mestiere più bello al mondo. Ho avuto un grande esempio, quello di mia madre, ma poi sei tu ad avere la responsabilità di crescere ed educare tua figlia, di creare una famiglia e di essere forte con il papà della tua bambina".