Cristina e Benedetta Parodi, le dediche alla mamma Laura: "L'amore per te è immenso"

Instagram @ziabene

Cristina e Benedetta Parodi hanno dedicato sui social dolci parole alla madre Laura, in occasione del suo compleanno.

"Auguri alla donna della mia vita. Alla mia mamma, che mi ha aiutato a diventare quella che sono oggi, insegnandomi le cose fondamentali della vita, che poi sono poche, ma importantissime: insegui con coraggio le tue passioni, renditi indipendente, rispetta gli altri soprattutto se sono più deboli e indifesi e abbi il coraggio delle tue idee", ha scritto Cristina, 59 anni, aggiungendo un cuore a uno scatto della mamma con i suoi nipoti.

"Ora, cara mamma, sei il punto di riferimento della famiglia, amata e adorata da tutti i nipoti. Ne manca qualcuno nella foto (nove sono tanti), ma l'amore per te è ugualmente condiviso, ed è immenso! Auguri mamma", ha aggiunto Cristina Parodi.

Anche Benedetta Parodi ha condiviso su Instagram una dedica alla madre in questa giornata speciale: "Cara Mamma, sei troppo bella! Non sapevo che foto scegliere così le ho messe praticamente tutte! Buon compleanno. Come te non c'è nessuno", ha scritto la conduttrice, aggiungendo un cuore a corredo di alcune foto con l'amata mamma, che la figlia Eleonora ha commentato con tanti cuori.

Cristina e Benedetta Parodi a Verissimo con la madre: "Per noi lei è un esempio di vita"

Ospiti a Verissimo con la madre Laura, Cristina e Benedetta Parodi avevano parlato del loro rapporto con l'amata mamma. "Le mie figlie sono fin troppo brave", aveva detto mamma Laura. "Ogni tanto lei ci critica", le avevano fatto eco Cristina e Benedetta.

"Una volta ero più severa con loro ma oggi si offendono se le critico. Ho detto loro sempre tutto, nel bene e nel male", aveva aggiunto mamma Laura.

"La mamma è il nostro esempio di vita", aveva raccontato Benedetta. "La nostra mamma non ha un carattere facile, più diventiamo grandi e più ce ne rendiamo conto, ma è stata comunque un esempio straordinario per noi", aveva continuato Cristina Parodi.