Il calciatore condivide sui social un tenero scatto per il compleanno della compagna

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Il 27 gennaio Georgina Rodríguez ha compiuto 31 anni e, per festeggiare questo momento speciale, il compagno Cristiano Ronaldo ha condiviso sui social una foto che li ritrae insieme. Lo scatto è accompagnato da una dolce didascalia: "Per la madre, compagna, amica, la mia donna. Buon compleanno, amore. La tua luce ci illumina e il tuo amore ci contagia". Un tenero messaggio che si conclude con un cuore rosso.

La nascita della storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez risale al 2016, dopo essersi incontrati in maniera casuale in un negozio di Madrid in cui la ragazza lavorava. Nel 2017 la coppia ha avuto la prima figlia insieme, Alana Martina, mentre nel 2021 la modella argentina è rimasta incinta di due gemelli, Angel e Bella Esmeralda. Purtroppo Angel è morto durante il parto ed è nata solo Bella Esmeralda.

La storia di Ronaldo e Georgina

Prima della relazione con Georgina, Ronaldo era già padre di Cristiano Ronaldo Jr (2010), di cui il calciatore non ha mai rivelato chi fosse la madre. Mentre nel 2017 è diventato papà dei gemelli Mateo e Eva, avuti da madre surrogata.