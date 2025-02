Cristiano Ronaldo, uno scatto durante la sua festa di compleanno.

E sono 40. Cristiano Ronaldo ha compiuto gli anni il 5 febbraio e per festeggiare la cifra tonda ha condiviso sui social alcune foto della sua festa di compleanno. Insieme a lui, la compagna Georgina Rodríguez, la famiglia e gli amici. "Grazie a tutti per i fantastici messaggi di auguri. Ho trascorso una bella giornata con la famiglia e gli amici, non potevo desiderare di meglio", ha scritto il campione a corredo degli scatti.

Ronaldo e Georgina, la loro storia d'amore

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno iniziato la loro relazione nel 2016, dopo essersi conosciuti per caso in un negozio di Madrid dove Georgina lavorava. Un anno dopo, i due hanno avuto la prima figlia insieme, Alana Martina. Nel 2021 la modella argentina è rimasta incinta di due gemelli, Angel e Bella Esmeralda. Purtroppo Angel non è sopravvissuto al parto ed è nata solo Bella Esmeralda.

Prima della storia d'amore con Georgina, Ronaldo era già padre di Cristiano Ronaldo Jr nato nel 2010 e di cui non si conosce la madre. Nel 2017 il calciatore è diventato papà dei gemelli Mateo e Eva, avuti da madre surrogata.