Cristiano Malgioglio: "Ho tentato il suicidio dopo la scomparsa di mia mamma"

Cristiano Malgioglio rivela a Verissimo di aver attraversato un periodo molto difficile dopo la scomparsa di sua mamma: "Quando è andata via, sono andato in depressione. Avevo tentato il suicidio".



Il giudice di Amici, 80 anni, era molto legato a sua mamma Carla: "Non sapevo vivere senza di lei, era impossibile. Era il pilastro della mia vita. Capiva tutto di me senza dirmi mai nulla. Ho sofferto tanto quando se n'è andata".



Alla domanda su dove abbia trovato la forza di superare un momento così complicato e non compiere quel gesto terribile: "Sono un uomo molto cattolico. La vita è bella. Forse è stato un miracolo".

