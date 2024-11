Cristiano Malgioglio, il dolore per la scomparsa della sorella Filippa: "Era la bussola della mia vita"

Cristiano Malgioglio annuncia a Verissimo la scomparsa dell'amata sorella Filippa: "Ho pianto talmente tanto che non ho neanche più una lacrima"

Cristiano Malgioglio annuncia a Verissimo la scomparsa dell'amata sorella Filippa: "Mi ha lasciato qualche settimana fa, per me è stato un dolore immenso. Ho pianto talmente tanto che non ho neanche più una lacrima".

"Filippa aveva compiuto 90 anni. Era l'unica sorella che mi era rimasta ed era la bussola della mia vita", aggiunge Cristiano Malgioglio, 79 anni.

Filippa è sempre stata molto discreta riguardo alla vita privata del fratello: "Non è mai entrata nella mia sfera sentimentale. Quest'estate a un certo punto mi ha chiesto: 'Ma sei felice?'. Le ho risposto: 'Sì, certo'. Non mi ha chiesto altro".

E rivolgendosi a Silvia Toffanin, Cristiano Malgioglio conclude commosso: "Oggi hai una fan in meno, ma che ti guarda da lassù".