Cristiana Capotondi: "La maternità è una scelta radicale”

Cristiana Capotondi - diventata mamma di una bambina nel 2022 - parla in un'intervista della maternità.

"Io sono stata per un lungo pezzo della mia vita senza figli. Il tema è se hai voglia di fare quell'esperienza oppure no, perché poi, come essere umano, la vita è talmente ricca che ti basti sempre, a volte ti avanzi", afferma l'attrice, che ha accolto sua figlia Anna all'età di 42 anni.

"Ognuno di noi ha le sue problematiche, le sue crisi, fa i suoi ragionamenti. Si tratta di capire se hai voglia di complicarti la vita, perché è una fatica, che prima il concetto di fatica...ecco quella non era fatica; se hai voglia di renderla straordinariamente divertente e profumata. La maternità è una scelta radicale, c'è qualcuno che è più importante di te, sopra ogni pensiero, ogni istinto", aggiunge Cristiana Capotondi, che ha avuto la figlia poco dopo la fine della storia con Andrea Pezzi: l'imprenditore ed ex conduttore televisivo non è il padre della bambina.

Riguardo a come sia cambiata la sua vita dopo la maternità: "È una trasformazione talmente enorme che non c'è nulla della vita di oggi che somigli a quella di prima, non gioco più a calcio una volta a settimana e ho dovuto lasciare a malincuore il ruolo di capo delegazione della Nazionale: o le ragazze o mia figlia". Ma all'attrice rimane la passione per il mare e per il suo lavoro: "Dopo la nascita di mia figlia ho scoperto il teatro e vorrei continuare".

Per quanto riguarda sua figlia Anna: "Cerco di godermi lo spettacolo affascinante di vedere crescere un altro essere umano, ho pagato un biglietto in prima fila con un coinvolgimento emotivo al mille per cento; non vedrò tutto il film, spero una buona parte".