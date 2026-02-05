Cristiana Anania e Ernesto Passaro

Si sono appena scelti a Uomini e Donne e ora sono pronti a raccontarci il loro nuovo inizio insieme: sabato 7 febbraio a Verissimo, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro.

Cristiana Anania ha 22 anni ed è nata a Palermo. È una speaker radiofonica e, a settembre 2025, ha iniziato il suo percorso come tronista nel programma Uomini e Donne.

Durante l’esperienza nel dating show, ha conosciuto il corteggiatore Ernesto Passaro - 25enne di Napoli, ma che vive a Roma dove lavora come vigile del fuoco - con il quale ha deciso di lasciare il programma.