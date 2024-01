Costantino Vitagliano: "Oggi sono single, mi godo mia figlia"

Costantino Vitagliano parla dell'amore per la figlia Ayla di otto anni, nata dalla relazione con Elisa Mariani: "Sono felicissimo di averla avuta".

L'ex tronista, 49 anni, sta attraversando un periodo difficile a causa della sua malattia: "Ayla sa che non sto bene. Cerco di non farmi vedere giù, ma a volte non ci riesco. Cerco di essere ciò che ero, però è difficile".

Oggi Costantino Vitagliano è single: "In questo momento non avrei proprio la testa per un rapporto. In una relazione bisogna dare e ricevere, io non riuscirei a dare in questo periodo".

L'ex tronista rivela di non avere relazioni da diversi anni: "È un po' che non ho relazioni fisse. Dopo la morte di mia mamma, mi sono allontanato da tutto e ho voluto godermi mia figlia".