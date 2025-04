Costantino Vitagliano presenta la fidanzata Daphne

L'ex tronista di Uomini e Donne presenta a Verissimo la sua nuova compagna Daphne, a cui è legato da quasi quattro mesi: "Lei mi fa ridere e per me oggi è importante"

Costantino Vitagliano presenta a Verissimo la fidanzata Daphne, a cui è legato da quasi quattro mesi. "Ho visto in lei delle qualità che finora non avevano mai appartenuto alle donne che frequentavo", racconta l'ex tronista, 50 anni. E aggiunge: "Daphne mi fa ridere e per me oggi è importante".

Daphne è arrivata infatti in un periodo difficile della vita di Costantino Vitagliano, a cui è stata diagnosticata una malattia autoimmune che aveva messo a rischio la sua vita. "Ho conosciuto Costantino in un momento molto delicato della sua vita. Dal lunedì al mercoledì deve sottoporsi alle terapie che gli comportano sbalzi d'umore importanti. Bisogna avere pazienza", afferma Daphne.

Costantino Vitagliano e Daphne vivono insieme quando l'ex tronista è libero dagli impegni con la figlia A yla di nove anni, nata dalla relazione con Elisa Mariani. "Ho tenuto la casa vicino a mia figlia perché quando posso corro da lei". Per quanto riguarda i sogni per il futuro con Daphne: "Vogliamo viverci e spero di stare sempre meglio".