Corinne Cléry: "Non parlo con mio figlio da almeno sei anni"

L'attrice parla a Verissimo del figlio Alexandre, con cui non ha rapporti da più di sei anni: "Non lo cerco e non lo farò"

Corinne Cléry parla a Verissimo di suo figlio Alexandre, avuto a 18 anni dal matrimonio con Hubert Wayaffe.

"Mi sono sposata a 17 anni e un anno dopo è nato mio figlio. Durante la gravidanza, sono stata a letto quattro mesi perché rischiavo di perderlo", ricorda l'attrice, che oggi ha 73 anni.

Corinne Cléry si è trovata da sola poi a crescere suo figlio: "Ho fatto sia da mamma che da papà".

Oggi però l'attrice non ha rapporti con Alexandre, che ha 55 anni: "Il nostro rapporto si è interrotto sei o sette anni fa, non andavamo più d'accordo".

Della fine del loro rapporto, l'attrice racconta: "Vivevamo tutti insieme in una grande casa, ma a un certo punto ho avvertito che lui si sentiva infastidito da me. Sono arrivata al punto di avere paura di parlare per non dire qualcosa di sbagliato. Poi abbiamo avuto una discussione come tante e abbiamo deciso di allontanarci".

In questi anni l'attrice non ha mai cercato il figlio: "Non l'ho fatto e non lo farò. Lui sa dove sono. Non lo faccio per orgoglio, ma per amore, deve capire e decidere da solo".