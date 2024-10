Insieme nella musica, nella vita e ora marito e moglie: Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano si sono sposati. I due cantautori, che insieme formano il duo musicale dei Coma Cose, hanno pubblicato sui social le foto del matrimonio civile celebrato a Milano. Gli scatti sono stati realizzati per la coppia dalla fotografa Silvia Violante Rouge.

Nel lungo post ripercorrono la loro storia d'amore. "Dieci anni vissuti intensamente, ci siamo conosciuti dove i sogni si mischiavano alle difficoltà, forse non avevamo grandi piani ma ci siamo bastati e a volte la vita, la passione, il rischio, il sacrificio e una serie di fortunati eventi ti regalano delle sorprese inaspettate", scrive la coppia.

"In questi anni siamo cresciuti, ci siamo presi e anche allontanati ma abbiamo sempre saputo che ci lega qualcosa di invisibile che nemmeno noi sapremmo spiegare. È strano oggi vivere immersi in qualcosa che percepiamo più grande di noi e questo ci spaventa, ci spaventa dimenticarci quei discorsi fatti sui muretti della Darsena ormai quasi 10 anni fa ma allo stesso tempo siamo contenti di non essere fermi in quel punto. Quello che abbiamo costruito insieme è fonte di orgoglio e anche se non ce lo siamo mai detti diciamocelo: 'Siamo fieri di noi', aggiungono Fausto Zanardelli, 42 anni, e Francesca Mesiano, 34 anni.

Parlando del matrimonio: "Oggi è un giorno importante e allo stesso tempo un giorno come un altro, a renderlo speciale però ci sono le nostre famiglie che insieme a pochi cari amici sono le persone che continuano a darci la bussola per viaggiare nella giusta direzione. A fare da cornice non poteva che esserci Milano, qui ci siamo venuti a tentare la fortuna, qui ci siamo mischiati in mezzo ad altre mille vite, qui ci siamo conosciuti e col passare del tempo ci sentiamo sempre un po’ più a casa. È stata una cerimonia semplice, nella discrezione di pochissimi affetti, i Beatles in sottofondo perché la musica è importante, un pranzo che è stato più una tavolata di famiglia che purtroppo sempre più raramente riusciamo a tenerci stretta". "Siamo felici", conclude la coppia.

I Coma Cose sono nati come duo musicale nel 2016. Fausto Zanardelli - noto con i nomi d'arte Edipo e Fausto Lama - aveva abbandonato la carriera musicale e lavorava come commesso quando ha incontrato Francesca Mesiano, ex dj il cui nome d'arte è California.

Hanno partecipato nel 2023 al Festival di Sanremo con il brano L'addio, che raccontava la loro crisi di coppia che sono riusciti a superare. A Sanremo avevano anche annunciato che sarebbero diventati marito e moglie.