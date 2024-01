Clizia Incorvaia e la prova dell’abito da sposa

"Questo anno non ho paura del cambiamento e non ho paura di abbracciare i miei sogni", la modella condivide sui social la prova vestito per il matrimonio con Paolo Ciavarro

"Questo anno non ho paura del cambiamento e non ho paura di abbracciare i miei sogni. Forte e sicura del fatto che questa bellezza me la sono meritata". Clizia Incorvaia condivide su Instagram un video reel in cui indossa l'abito da sposa, in vista del futuro matrimonio con Paolo Ciavarro. Annunciando le nozze, a novembre aveva dichiarato: "Credo che la scelta dell'abito da sposa dei tuoi sogni funzioni come l'amore a prima vista".

La coppia si sposerà il prossimo ottobre: "È il mese mio e del mio amore... chissà che la data non sia uno dei compleanni", aveva raccontato la modella, che lo scorso 10 ottobre ha compiuto 43 anni. Lo stesso mese, ma dodici giorni dopo, è anche il compleanno di Paolo Ciavarro, che ora di anni ne ha 32.

Incorvaia è già mamma di Nina, nata nel 2015 dal matrimonio con Francesco Sarcina, e di Gabriele, nato a febbraio 2022 dalla relazione con il futuro marito. I figli avranno un ruolo centrale nelle celebrazioni: "Nostro figlio Gabriele farà il paggetto, mentre mia figlia Nina sarà la mia damigella", spiega, e aggiunge: "I miei figli Insieme porteranno le fedi e spargeranno petali di rosa".

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Verissimo: "Il matrimonio arriverà sicuramente"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ospiti a Verissimo, avevano parlato della loro storia d'amore, nata nel 2020 al Grande Fratello Vip, e avevano condiviso il loro desiderio di convolorare presto a nozze. "Non ho mai atteso una persona come ho atteso lui, perché noi ci siamo messi insieme dopo cinque mesi dal nostro ingresso nella Casa. L'attesa ha rafforzato il desiderio ed è stato qualcosa di magico. Oggi io e Paolo abbiamo gettato delle basi solide", aveva raccontato Clizia a Silvia Toffanin. "È stato bellissimo, tra noi c'è stata un'alchimia assoluta. Stiamo insieme da tre anni, nostro figlio Gabriele ha già un anno, il matrimonio arriverà sicuramente. Abbiamo voluto nostro figlio perché ci amavamo tantissimo e oggi ci amiamo ancora di più", le aveva fatto eco Paolo Ciavarro.