Clizia Incorvaia mostra i preparativi per il matrimonio con Paolo Ciavarro

“Emozionata e felice”, l'influencer condivide sui social alcuni momenti dei preparativi per le nozze con Paolo Ciavarro

Fervono i preparativi del matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che convoleranno a nozze a ottobre.

“Perché il Sud è il mio cuore, 24 ore concentrate di preparativi, emozionata e felice di condividere con voi”, ha scritto l'influencer su Instagram, aggiungendo un cuore a corredo di alcune immagini in Campania, tra le quali due foto in cui prova gli abiti da sposa, che saranno più di uno, come ha svelato la stessa Clizia nelle sue storie.

“Post prova abito con il mio Gino, che ha disegnato per me il secondo e terzo abito”, ha scritto Clizia a corredo del video di un pranzo con lo stilista che si sta occupando della creazione dei suoi abiti da sposa.

Clizia Incorvaia, 43 anni, ha poi pubblicato anche alcuni momenti di una cena con Paolo Ciavarro, 32, nella tenuta dove la coppia terrà il ricevimento di nozze: “Tutto pronto per la nostra cenetta romantica. Io e Paolo decideremo il menù delle nozze, sono troppo emozionata, è un posto magico”, ha raccontato nelle sue storie l'influencer, che con il futuro marito a febbraio del 2022 ha accolto il figlio Gabriele.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Verissimo: "Ci sposeremo ad ottobre a Caserta"

Ospiti il 13 gennaio a Verissimo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avevano parato delle future nozze.

"Ci sposeremo l'11 ottobre, perché siamo entrambi del segno della Bilancia, e ottobre è il nostro mese e sarà magico", aveva raccontato Clizia, che aveva svelato anche la location dell'evento.

“Il matrimonio sarà in Campania, vicino a Caserta, in un posto all'aperto immerso nel verde. L’abbiamo scelto anche perché ci saranno invitati da tutta Italia, sia dal Nord sia dal Sud, e la Campania è a metà strada", aveva spiegato la modella, che è mamma anche di Nina, nata nel 2015 dalle nozze con Francesco Sarcina.

Clizia e Paolo avevano parlato anche della proposta di matrimonio: "È arrivata il 31 dicembre con l'aiuto di nostro figlio Gabriele", aveva raccontato Paolo Ciavarro."È stato un momento magico”, gli aveva fatto eco Clizia Incorvaia, mostrando l’anello.

L'influencer aveva poi aggiunto: “Eravamo in Trentino, io mi stavo preparando per il Cenone e prima di uscire dall'albergo Paolo mi dice: 'Sei bellissima, ma manca qualcosa'... ed è arrivato Gabriele con l'anello. È stato stupendo, ed è stato un processo naturale della nostra storia”. “Noi in realtà ci siamo sempre sentiti sposati”, aveva aggiunto Paolo.

Nel video sotto, la storia d’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.