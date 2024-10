Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro per il compleanno: "Ti amo incondizionatamente"

Instagram: @cliziaincorvaia

Clizia Incorvaia celebra il compleanno del marito Paolo Ciavarro, che ha appena compiuto 33 anni, con una romantica dedica su Instagram. Le sue parole accompagnano una serie di foto che raccontano la loro storia d’amore, dagli inizi al Grande Fratello VIP alla costruzione della loro famiglia.

Nel suo messaggio, Clizia definisce l’amore come un luogo sicuro in cui condividere senza timori le proprie paure e insicurezze. "Amore vero è… Condividere le tue paure più profonde, le tue insicurezze, senza giudicare. Amore vero è quando puoi aprire i tuoi pensieri più intimi, il tuo passato e le tue ferite sapendo che ascolterà con empatia. Amore vero è quando puoi mostrare le parti più spezzate della tua anima e lui risponderà con Gentilezza e Amore! Amore vero è quando puoi essere te stesso senza paure e senza maschere. Amore vero dice: Ti vedo per quello che sei e ti amo incondizionatamente", scrive l'influencer.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, le tappe della loro storia d'amore

Le immagini postate da Clizia mostrano alcuni momenti tra i più significativi della loro relazione, a partire da uno dei loro primi baci durante il Grande Fratello VIP, dove è iniziata la loro storia d'amore. Un’altra foto mostra Paolo inginocchiato davanti a Clizia, mentre bacia il suo pancione, fino ad arrivare alle immagini che li ritraggono come genitori insieme a loro figlio, Gabriele. Poi una foto romantica di fronte alla Torre Eiffel e, infine, il matrimonio celebrato lo scorso luglio a Forte dei Marmi, in Toscana.

La coppia aveva raccontato a Verissimo la proposta di matrimonio fatta da Paolo Ciavarro con il coinvolgimento del piccolo Gabriele. "Gabriele si è avvicinato e mi ha detto Mamma apri. Ho visto il pacchetto e poi ho visto Paolo inginocchiarsi. Mi sono commossa", aveva raccontato Clizia a Silvia Toffanin.