" Donne che offendono le altre donne - dice Clizia Incorvaia dopo aver riletto le parole di Nayra Garibo condivise su Instagram- Mia figlia Nina vede regolarmente il papà , non c'è nessun ricatto, non ci sono io che avanzo pretese di denaro, anzi, io cerco di favorire sempre il loro rapporto. Sono contenta che Nayra non abbia vissuto quello che ho vissuto io , però se lei e Francesco continuano così io non ho problema a portare tutto in tribunale e a dimostrare che io dico la verità. Ho capito che nella vita bisogna avere il coraggio di dire la verità".

Clizia Incorvaia , 45 anni, torna a Verissimo per replicare agli attacchi ricevuti sul suo complicato rapporto con l' ex marito Francesco Sarcina , padre di sua figlia Nina, nata nel 2015. In studio, l'influencer risponde alle parole scritte sui social da Nayra Garibo - attuale moglie del cantante - dopo il recente intervento a Verissimo di Clizia a seguito del proscioglimento dalle accuse mosse da Sarcina. Il cantautore e musicista, 49 anni, aveva denunciato l'ex moglie accusandola di aver pubblicato sui social immagini della loro figlia minore con lo scopo "di trarne un profitto economico".

Riguardo le presunte violenze subite, Clizia Incorvaia precisa: "Io non ho denunciato perché volevo proteggere mia figlia Nina, ma ora lei è a conoscenza di certe cose. L'ho già educata sul fatto di non avere relazioni tossiche e malsane, siamo anche andate insieme alla manifestazione contro la violenza sulle donne".

Clizia Incorvaia aggiunge: "Che questa donna non si permetta mai più di disturbare mia suocera Eleonora Giorgi, che non si permetta mai più di nominarla invano. Lasciamola riposare in pace". L'influencer conclude il suo intervento con delle dolci parole rivolte al suo attuale marito Paolo Ciavarro e su come lui stia vivendo questa situazione legata a Francesco Sarcina: "Paolo dice sempre che sono una donna resiliente. Lui è la persona più pura e più buona che esista. Lui vuole solo essere lasciato in pace".