Clizia Incorvaia festeggia il compleanno in famiglia

"È un compleanno meraviglioso per me. I miei figli, la mia famiglia tutto ciò di cui ho bisogno è accanto a me".

Clizia Incorvaia festeggia i suoi 44 anni circondata dall'amore della sua famiglia. Una piccola festa piena d'amore quella mostrata dall'influencer sul suo profilo Instagram.

Clizia Incorvaia condivide sui social un dolce video mentre spegne le candeline insieme al figlio Gabriele. Con loro, anche il marito Paolo Ciavarro e l'amata suocera Eleonora Giorgi.

Una famiglia molto unita che sta attraversando un momento difficile segnato dalla malattia di Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi parla della malattia: "È un cammino impegnativo"

Ospite nello studio di Verissimo insieme a Massimo Ciavarro, Eleonora Giorgi aveva aggiornato sulle sue condizioni di salute, dopo l'intervento per il tumore al pancreas: "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro. Sto facendo un cammino molto impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino Gabriele".