Clizia Incorvaia e l'amore per Paolo Ciavarro: "I nodi si sciolgono tra le braccia di qualcuno"

Clizia Incorvaia esprime tutto l'amore che prova per il marito Paolo Ciavarro con un tenero video condiviso sui social. L'influencer cresciuta in Sicilia ha, infatti, pubblicato sul suo profilo una clip che la ritrae in momenti di spensieratezza insieme al marito. Gli abbracci, gli sguardi e i sorrisi dei due sono accompagnati da una frase: "I nodi si sciolgono tra le braccia di qualcuno".

La storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Poalo Ciavarro

Clizia Incorvaia è nata nel 1980 a Pordenone, ma ha vissuto la maggior parte della sua vita in Sicilia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come modella ed è poi proseguita con la partecipazione a vari programmi, tra cui la quarta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2020. Proprio durante la sua partecipazione al reality, Clizia ha conosciuto Paolo Ciavarro e tra loro è nato un amore importante. Il 19 febbraio 2022 i due sono diventati genitori di Gabriele. Clizia è mamma anche di una bambina di nome Nina, nata da una precedente relazione. Nel 2024 Paolo e Clizia hanno coronato il loro amore con il matrimonio, celebrato a Forte dei Marmi, in Toscana. Recentemente la loro famiglia ha dovuto affrontare la scomparsa della mamma di Paolo, l'attrice Eleonora Giorgi, a cui Clizia era profondamente legata. "Mi manca tantissimo. Lei mi sosteneva in tutto e forse mi aveva anche sopravvalutata - aveva rivelato la modella a Verissimo - Vedeva in me delle cose che forse non vedono in me nemmeno mia mamma e mio marito. Avevamo un rapporto molto intenso, devo ancora elaborare il lutto".