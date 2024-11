Claudio Amendola svela la data dell'inizio delle riprese della nuova stagione de I Cesaroni

È ufficiale: I Cesaroni stanno tornando. A confermarlo è stato Claudio Amendola a Verissimo che ha svelato anche la data dell'inizio delle riprese della nuova stagione dell'iconica serie che lo vede protagonista.

"24 febbraio 2025 ci sarà il primo c iak di una serie molto amata in cui io sarò Giulio Cesaroni", ha affermato Claudio Amendola, che intanto sta per tornare su Canale 5 con Il Patriarca 2.

Nella serie, dal 15 novembre su Canale 5, Claudio Amendola è Nemo Bandera, il Patriarca di Levante. Parlando del suo personaggio: "Sono cattivo e spietato, ma sono anche fragile ed è l'aspetto che più mi è mancato di Nemo".