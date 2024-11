La seconda stagione de Il Patriarca, serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola, va in onda dal 15 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo il cast e i personaggi di questa saga famigliare ambientata in Puglia.

Il Patriarca 2, il cast della seconda stagione

Nemo (Claudio Amendola), Serena (Antonia Liskova) e Ferro (Michele De Virgilio)

Claudio Amendola è Nemo Bandera, il Patriarca di Levante. L'uomo rischia di perdere tutto dopo la diagnosi del morbo di Alzheimer. Attore poliedrico di cinema e tv, Claudio Amendola lavora anche come conduttore tv e regista.

Antonia Liskova interpreta Serena Bandera, la moglie di Nemo che deve difendere la Deep Sea da sua sorella Monica. Nata a Bojnice, Antonia Liskova è un'attrice ed ex modella di origini slovacche.

Neva Leoni dà il volto a Lara, primogenita di Nemo. Testarda e coraggiosa, non è interessata al patrimonio di suo padre. Attrice di cinema e tv, Neva Leoni ha lavorato, fra gli altri, anche in Tutta colpa di Freud.

Raniero Monaco di Lapio è Mario, l'avvocato della famiglia Bandera. L'uomo porta con sé un terribile segreto: ha ucciso Carlo Bandera. Attore ed ex modello, ha lavorato nelle serie Rosy Abate, L'isola di Pietro 3 e Fragili.

Giulia Schiavo interpreta Nina, figlia maggiore di Nemo e Serena. Aspetta un figlio da Mario che l’ha sposata per ottenere l'eredità di Nemo. Giulia Schiavo lavora come attrice di cinema e tv. Tra i suoi ultimi progetti, il film Sotto il sole di Riccione.

Michele De Virgilio è Ferro, il braccio destro e amico fedele di Nemo. È legato da un profondo rispetto e lealtà verso Nemo. Tra le serie a cui ha preso parte l'attore troviamo: Elisa di Rivombrosa, L'amore strappato e L'isola di Pietro.

Giulia Bevilacqua interpreta Elisa, avvocatessa senza scrupoli e sindaco di Levante. Vuole farla pagare al suo ex fidanzato Mario. Attrice di cinema e tv, ha lavorato nelle serie Una mamma all'improvviso, Come un delfino 2 e Più forti del destino.

Primo Reggiani è l'ispettore Monterosso. Desidera incastrare Nemo per l’omicidio del suo amico ed ex poliziotto Buscemi. R.I.S. Roma - Delitti imperfetti, Elisa di Rivombrosa e L'amore strappato sono alcuni dei titoli della carriera di Primo Reggiani.

Alice Torriani è Monica, la sorella di Serena e moglie di Raoul Morabito. Vuole togliere la Deep Sea dalle mani della famiglia Bandera. Attrice e scrittrice italiana, lavora per il cinema, il teatro e la televisione.

Federico Dordei è Raoul Morabito, vecchio nemico di Nemo. Da giovani, i due lavoravano insieme come contrabbandieri a Levante. Dopo essersi trasferito a Los Angeles a 18 anni, lavora in serie tv di successo come: E.R., The Closer, Bones e The Mentalist.

Giorgio Belli è Daniel Morabito, il figlio di Raoul. Dopo l'incontro con Nina Bandera... tra loro due sarà attrazione fatale! Lavora per il cinema e la tv. Il film Amici per caso è tra i suoi ultimi lavori.

Cecilia Napoli dà il volto ad Alice Florio. Precisa e scrupolosa, lavora con Monterosso in questura.

Claudia Vismara interpreta Chiara Marziale, il nuovo commissario incaricato di investigare sui giri criminali di Levante.

