Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon, la rara apparizione di coppia sul red carpet

Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon tornano a posare davanti ai fotografi in una rara apparizione di coppia sul red carpet. Insieme hanno partecipato alla prima newyorchese di F1, film che vede l'attore vestire i panni del protagonista.

Secondo la stampa statunitense, Brad Pitt e Ines de Ramon si frequenterebbero dal 2022. Per due anni circa la coppia ha cercato di mantenere la relazione lontana dai riflettori fino al debutto ufficiale nel settembre 2024 sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Ines de Ramon, chi è la fidanzata di Brad Pitt

Classe 1992, Ines de Ramon nasce nel New Jersey, negli Stati Uniti, ma cresce in Svizzera, dove si laurea in Economia aziendale. Lavora come vice presidente presso un prestigioso marchio di gioielleria di Los Angeles. In passato Ines de Ramon è stata legata sentimentalmente con un altro famoso attore. Dal 2019 al 2022, infatti, è stata sposata con Paul Wesley, noto per il suo ruolo nella serie The Vampire Diaries.