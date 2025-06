David Beckham condivide sui social un dolce ritratto di famiglia accanto all'amata mamma Sandra e alla sorella Joanne. Nello scatto si vedono i tre seduti a tavola, in un locale di Waltham Abbey, nella contea inglese dell'Essex, dove l'ex calciatore è di casa.

"Pranzo con la mamma, non l'ho più vista dopo la notizia - scrive David Beckham nella didascalia che accompagna la foto pubblicata su Instagram - Mamma ha pianto quando è arrivata, ha pianto durante il pranzo e ha pianto quando me ne sono andato. Un momento speciale per tutti noi, ti voglio bene mamma".

Con molta probabilità la notizia alla quale fa riferimento Beckham è la recente nomina a Sir David (cavaliere) ricevuta da Re Carlo. "Non avrei mai immaginato di ricevere un tale onore", ha dichiarato l'ex calciatore, nato nel 1975 nel sobborgo londinese di Leytonstone. Carlo III ha deciso di ufficializzare il titolo onorifico in occasione delle celebrazioni ufficiali per il compleanno. David Beckham è stato premiato per il suo contributo allo sport e alla beneficenza.

Su Instagram sono arrivate le congratulazioni della moglie Victoria Beckham, che dopo la nomina ricevuta dal marito è diventata Lady: "Sei sempre stato il mio cavaliere in armatura splendente, ma ora è ufficiale. Sir David Beckham! Che onore, non potrei essere più orgogliosa di te. La tua dedizione alle cose che contano di più — il tuo Paese, il tuo lavoro, la tua passione e, soprattutto, la tua famiglia — non è mai venuta meno. Il modo in cui hai toccato così tante vite nel corso degli anni con gentilezza e umiltà dice tanto sull’uomo che sei e continua a ispirarci ogni giorno. Ma più di ogni altra cosa, sono così, così orgogliosa di poterti chiamare mio. Ti amo tantissimo".