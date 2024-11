"Il ragazzo dai pantaloni rosa", Claudia Pandolfi in lacrime per i messaggi ricevuti

L'attrice si è mostrata in lacrime per i messaggi ricevuti per il film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", in cui interpreta la mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo suicida a 15 anni dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo

Claudia Pandolfi si è mostrata in lacrime sui social per i messaggi ricevuti per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, in cui interpreta la mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo suicida a 15 anni dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo.

"Non ho mai parlato direttamente in questa maniera alle persone che mi seguono sui social, diciamo che c'è sempre stato un bel distacco da parte mia. Ma io sto leggendo così tanti messaggi da parte vostra, voi che siete andati a vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa, e sto leggendo così tanta gratitudine mista al dolore. Insomma, mi dispiace. Mi dispiace che vi accadano cose così sgradevoli. E mi dispiace che abbiate dovuto affrontare tanto dolore nella vita. Piango perché, sì. Mi dispiace", ha detto l'attrice, 49 anni, in un video.

La colonna sonora del film è il brano Canta ancora di Arisa. Ospite a Verissimo insieme alla cantautrice, il giovane attore, protagonista del film, Samuele Carrino aveva parlato del suo incontro con Teresa Manes, la mamma di Andrea Spezzacatena. "L'ho vista per la prima volta sul set, mi sono presentato e poi mi sono bloccato. Dopo ho chiesto di poterla rincontrare e ci siamo abbracciati, da lì è nato un legame assurdo tra di noi", aveva detto l'attore.

