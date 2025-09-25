Luce Cardinale ricorda la zia Claudia Cardinale: "La mia prima Leggenda"

A pochi giorni dalla scomparsa della grande Claudia Cardinale, arriva il commosso ricordo della nipote Luce. "La mia prima Leggenda, e Lei che rimarrà per sempre. Il tuo spirito ironico alla vita, il tuo modo leggero di guardare il mondo: era il tuo più grande talento, ed il dono più speciale che mi hai lasciato", scrive Luce Cardinale, anche lei attrice, pubblicando sui social uno scatto insieme alla zia. E conclude: "Frammenti di risate e luci del bateau mouche dalla Senna, davanti a La ragazza di Bube, per riviverlo insieme".

Luce è figlia di Adriano, fratello minore di Claudia Cardinale. L'attrice 35enne ha ricordato la zia anche in un'intervista al Corriere della Sera: "Ho vissuto con lei nella sua casa di Parigi, al Marais, per tre anni, dal 2014 al 2016. Fu l’unico periodo in cui la chiamai zia. Andai lì dopo il Centro Sperimentale di Cinematografia. Le nostre serate erano semplici. Ogni tanto guardavamo un suo film sul divano, anche se amava vivere nel presente. Ordinava il cibo da fuori, mangiava come un uccellino". Negli ultimi anni Luce e zia Claudia si vedevano più di rado: "Non la vedevo da un po’ perché da quando si trasferì a Nemours, in un castello a un’ora e mezza da Parigi, era difficile raggiungerla. È una bella residenza, col mulino, Claudia partecipava ai festival nei dintorni, andava a fare la spesa. I suoi due figli, Patrick e Claudine, decisero di farla vivere nella natura". Nata a Tunisi nel 1938 da una famiglia di origini siciliane, Claude Joséphine Rose Cardinale - questo il nome completo dell'attrice - era la primogenita in famiglia, dopo di lei infatti nacque sua sorella Blanche. Aveva inoltre due fratelli maschi di nome Bruno e Adriano, papà di Luce. Claudia Cardinale ha avuto due figli Patrick e Claudia. Era anche nonna di Lucilla, figlia di Patrick, e di Milo, figlio di Claudia.