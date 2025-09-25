Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
IL RICORDO
25 settembre 2025

Luce Cardinale ricorda la zia Claudia Cardinale: "La mia prima Leggenda"

Claudia Cardinale ricordata dalla nipote Luce: "Il tuo modo leggero di guardare il mondo è il dono più speciale che mi hai lasciato"

Condividi:
luce cardinale

A pochi giorni dalla scomparsa della grande Claudia Cardinale, arriva il commosso ricordo della nipote Luce. "La mia prima Leggenda, e Lei che rimarrà per sempre. Il tuo spirito ironico alla vita, il tuo modo leggero di guardare il mondo: era il tuo più grande talento, ed il dono più speciale che mi hai lasciato", scrive Luce Cardinale, anche lei attrice, pubblicando sui social uno scatto insieme alla zia. E conclude: "Frammenti di risate e luci del bateau mouche dalla Senna, davanti a La ragazza di Bube, per riviverlo insieme".

Luce è figlia di Adriano, fratello minore di Claudia Cardinale. L'attrice 35enne ha ricordato la zia anche in un'intervista al Corriere della Sera: "Ho vissuto con lei nella sua casa di Parigi, al Marais, per tre anni, dal 2014 al 2016. Fu l’unico periodo in cui la chiamai zia. Andai lì dopo il Centro Sperimentale di Cinematografia. Le nostre serate erano semplici. Ogni tanto guardavamo un suo film sul divano, anche se amava vivere nel presente. Ordinava il cibo da fuori, mangiava come un uccellino". Negli ultimi anni Luce e zia Claudia si vedevano più di rado: "Non la vedevo da un po’ perché da quando si trasferì a Nemours, in un castello a un’ora e mezza da Parigi, era difficile raggiungerla. È una bella residenza, col mulino, Claudia partecipava ai festival nei dintorni, andava a fare la spesa. I suoi due figli, Patrick e Claudine, decisero di farla vivere nella natura". Nata a Tunisi nel 1938 da una famiglia di origini siciliane, Claude Joséphine Rose Cardinale - questo il nome completo dell'attrice - era la primogenita in famiglia, dopo di lei infatti nacque sua sorella Blanche. Aveva inoltre due fratelli maschi di nome Bruno e Adriano, papà di Luce. Claudia Cardinale ha avuto due figli Patrick e Claudia. Era anche nonna di Lucilla, figlia di Patrick, e di Milo, figlio di Claudia.

Leggi anche

Mercedesz Henger ospite a Verissimo

OSPITI

Mercedesz Henger ospite a Verissimo

Mercedesz Henger sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Mercedesz Henger sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Umberto Tozzi di nuovo nonno

L'annuncio

Umberto Tozzi di nuovo nonno

Il cantautore annuncia con uno scatto la nascita del nipotino Achille

Il cantautore annuncia con uno scatto la nascita del nipotino Achille

Ascanio Pacelli ospite a Verissimo

Anticipazioni

Ascanio Pacelli ospite a Verissimo

Ascanio Pacelli sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Ascanio Pacelli sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Raimondo Todaro ospite

Anticipazioni

Raimondo Todaro ospite

Il ballerino sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Il ballerino sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity