Clarissa Marchese e Federico Gregucci, gli auguri alla figlia Arya: "Rimani sempre te stessa"

Clarissa Marchese con la figlia Arya

Clarissa Marchese condivide sui social un tenero carosello di in occasione del compleanno della figlia Arya, nata a Miami l'11 marzo 2020. Gli scatti che immortalano la madre e la figlia sono accompagnati da una dolce didascalia.

"Buon compleanno amore mio. E quando dico amore mio, lo intendo per davvero. Perché tu mi hai insegnato per prima cos’è l’amore vero, puro, incondizionato che ti riempie il cuore, l’anima e gli occhi di una luce meravigliosa", scrive l'ex Miss Italia, 30 anni, e aggiunge: "Grazie per essere mia figlia, te lo dico sempre. Ti auguro ogni bene bimba mia, ti auguro l’amore, la serenità e la felicità. Rimani sempre te stessa, ti prego. Buon quinto compleanno Arya. Ti amo". La didascalia termina con un cuore rosso.

Non potevano mancare gli auguri di papà Federico Gregucci, marito di Clarissa Marchese e padre di Arya. L'ex calciatore, 35 anni, ha condiviso nelle storie su Instagram una dolce dedica alla figlia. Un collage di foto della piccola accompagnato dal messaggio: "Tanti auguri di buon compleanno Arya. Che tu possa custodire per sempre nel tuo cuoricino questa tua sensibilità, dolcezza e il tuo sorriso".

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, la famiglia al completo ospite a Verissimo

Oltre ad Arya, Clarissa Marchese e Federico Gregucci (che si sono conosciuti a Uomini e donne) hanno avuto nel 2023 il figlio Christian. La famiglia al completo era stata ospite di Verissimo e in quell'occasione la coppia aveva parlato dei propri sogni per il futuro. "Io voglio la serenità, Silvia nient'altro", aveva spiegato la modella, "per me e soprattutto per loro. È un momento in cui ho tutto, non ci manca niente".