Cinzia Leone parla dell'aneurisma: "Per 30 anni ho vissuto per guarire, ce l'ho fatta"

Cinzia Leone parla a Verissimo del suo grave problema di salute: l'attrice ha lottato tanti anni per recuperare il controllo del la parte sinistra del corpo dopo un aneurisma congenito all'arteria basilare.

"Mia mamma mi ha salvato la vita. Dovevo andare alla prima di Donne con le gonne di Francesco Nuti, ma avevo mal di testa e volevo rimanere a casa. Mia mamma mi ha convinta ad andarci. È stata la mia fortuna perché se fossi rimasta a casa da sola oggi non sarei qui", ricorda Cinzia Leone, che oggi ha 65 anni.

L'attrice, che allora aveva 32 anni, ebbe infatti un malore alla fine della proiezione e venne ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo. In seguito fu operata negli Stati Uniti: "In Italia non c'era la possibilità per eseguire un intervento del genere".

"Dopo l'intervento, ho vissuto solo per guarire. Ci ho messo 30 anni ma ce l'ho fatta", dice Cinzia Leone che non ha mai smesso le terapia: "Dovrò fare fisioterapia tutta la vita".