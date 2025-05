Cindy Crawford, la dedica al marito per il 27esimo anniversario di matrimonio

Cindy Crawford, in occasione del 27esimo anniversario di matrimonio con il marito Rande Gerber, ha condiviso sul suo profilo Instagram due scatti speciali: uno attuale e un altro amarcord. La supermodella, 59 anni, ha accompagnato le immagini con una dolce dedica per celebrare il loro amore: "Buon anniversario. 27 anni con questo uomo incredibile! Mi sento fortunata ad averti al mio fianco per tutti gli alti e bassi che la vita porta. Sono grata per la tua forza e la tua protezione verso me, Presley e Kaia. Speriamo di essere solo all'inizio! Ti amo".

Anche Rande Gerber ha pubblicato sui social una dedica alla moglie. Ha condiviso un video, realizzato anni fa, che raccoglie alcuni dei momenti più belli vissuti insieme. Insieme al filmato, il marito scrive a Cindy Crawford una dedica: "Ho fatto questo per Cindy tanti anni fa e ogni giorno mi sento allo stesso modo. Buon anniversario angelo. Grazie per essere in questo viaggio con me".

Cindy Crawford e Rande Gerber, la storia d'amore

Quello con Rande Gerber è il secondo matrimonio per Cindy Crawford. La top model è stata sposata infatti con Richard Gere dal 1991 al 1995. La supermodella e l'imprenditore si sono conosciuti a un matrimonio, quando entrambi erano impegnati. Tra loro è nata infatti prima un'amicizia, che si è trasformata in amore dopo che si sono trovati tutti e due single. Si sono sposati il 29 maggio del 1998 alle Bahamas.

Nel 1999 sono diventati genitori per la prima volta di Presley. E nel 2001 hanno accolto la seconda figlia Kaia. Il primogenito, che oggi ha 26 anni, lavora nel settore immobiliare. La secondogenita invece, oggi 24enne, ha seguito le orme della madre nel mondo della moda.

In un'intervista a People, parlando della lunga storia con Rande Gerber, Cindy Crawford ha detto: " Per tutto il corso del nostro matrimonio, abbiamo sempre trovato il tempo per stare insieme, che si trattasse di una passeggiata sulla spiaggia o di un weekend fuori. Ridiamo insieme e rispettiamo davvero l’opinione dell’altro. Anche quando non siamo d’accordo. Quando non è d’accordo con me, sono affascinata. Voglio sapere perché, perché lo rispetto abbastanza da ascoltarlo, e lui fa lo stesso con me".