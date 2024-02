Christian De Sica, la nipote Bianca compie un anno

Instagram: @mariarosa_desica e @fravale__

"Tanti auguri amore mio, amore nostro. Tanti auguri per il tuo primo anno". Maria Rosa De Sica condivide su Instagram alcuni scatti del primo compleanno della figlia Bianca, avuta dalla relazione con Francesco Valentini, con cui è convolata a nozze lo scorso settembre.

"La strada che ti si prospetta davanti sarà meravigliosa e so che tu nel percorrerla sarai eccezionale. Auguri a questo anno meraviglioso che ci hai donato", scrive la fashion designer, secondogenita di Christian De Sica dopo il figlio Brando.

La figlia dell'attore ricorda con amore anche la gravidanza e il giorno della nascita di Bianca: "Auguri un po’ anche a me che un anno fa ti ho fatta nascere: quel giorno non potrò mai dimenticarlo. Auguri alla mia pancia che ti ha coccolato e nutrito per 9 mesi. Auguri al papà che in quei 9 mesi mi è stato accanto con l’attenzione e la costante presenza. Auguri al tuo papà che ti riempie di affetto, di carezze e baci".

Christian De Sica: le emozioni di essere diventato nonno a Verissimo

Christian De Sica, che il 15 febbraio 2023 aveva subito condiviso su Instagram una foto insieme alla neonata nipotina, ha raccontato a Verissimo la gioia di essere diventato nonno: "È bellissimo perché fai delle cose che con i tuoi figli non facevi. Perdi la testa, non pensavo", afferma l'attore e regista, 72 anni, che ha trascorso con la nipotina anche il le festività natalizie.