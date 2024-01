Christian De Sica compie 73 anni, il "regalino social" di Carlo Verdone

Carlo Verdone celebra sui social il compleanno del cognato e amico Christian De Sica, che venerdì 5 gennaio spegne 73 candeline. "Caro Christian il mio regalino social è questa foto che non hai - scrive Verdone su Instagram, a corredo di uno scatto in cui i due sono immortalati in compagnia di Massimo Troisi - Era il 1992 ed eravamo da me a festeggiare un mio compleanno". Quindi prosegue: "Mi ricordo che ci divertimmo tanto grazie ai tuoi racconti e a quelli di Massimo Troisi che ci ricordò una serie di scherzi atroci che fece a Luciano De Crescenzo. Ti abbraccio con tanto affetto caro cognato e ti auguro ogni bene".

A dicembre Christian De Sica era stato ospite a Verissimo, dove aveva condiviso l'emozione dell'essere diventato nonno. "È bellissimo perché fai delle cose che con i tuoi figli non facevi. Perdi la testa", afferma l'attore e regista, che nella stessa occasione era tornato sui primi incontri con l'attuale moglie, Silvia Verdone. "L'ho conosciuta che aveva 14 anni e io ne avevo 20. Andavo a fare i compiti a casa di suo fratello, Carlo Verdone, perché eravamo compagni di banco. Ogni tanto andavo in camera di Silvia e le facevo la corte". E proprio su Carlo Verdone aggiunge: "Quando ha scoperto che mi vedevo con Silvia, lui racconta che mi ha picchiato, ma non è vero. Ci siamo strattonati".