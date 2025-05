Chiara Tramontano, le toccanti parole alla nipotina Giulia: "Le dirò: 'Siamo donne e una mano può ucciderci'"

Chiara Tramontano ha racchiuso in un libro la storia di sua sorella Giulia per raccontarla, un giorno, alla sua nipotina: "Le dirò: 'Questo è il nostro mondo: siamo donne e una mano può ucciderci, non sempre ci accarezza'"

Chiara Tramontano ha ripercorso a Verissimo la tragica storia di sua sorella Giulia, uccisa a soli 29 anni e al settimo mese di gravidanza dal suo compagno.

Una storia che ha voluto racchiudere nel libro Non smetterò mai di cercarti in cui ha dedicato delle parole anche alla sua nipotina Giulia, figlia del fratello e chiamata così in onore della zia che non ha mai conosciuto. "Ho scritto questo libro anche per raccontare a Giulia piccola la sua famiglia, voglio spiegarle perché, a tavola, c'è una sedia vuota, volevo che conoscesse la sua storia e quella di sua zia da me e non da un motore di ricerca", dice Chiara Tramontano.

Alla piccola Giulia, Chiara ha scritto una lettera che ha inserito nel libro. "Questa lettera gliela leggerò nel corso della sua crescita, adottando ogni volta le parole. Quando sarà grande, userò la stessa durezza che usavo con mia sorella. Sarò onesta. Le dirò: 'Questo è il nostro mondo, e questa è la nostra paura: siamo donne e una mano può ucciderci, non sempre ci accarezza. Glielo spiegherò e, se possibile, la proteggerà. Ma lei dovrà fare la sua vita. Noi vivremo con la paura di perdere perché abbiamo già perso tanto, ma magari lei ci insegnerà che la vita non è solo perdere, ma che abbiamo ancora tanto da guadagnare. Lei ora è la forza".