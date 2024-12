Chiara Tramontano, le toccanti parole per la nipotina Giulia: "La sua storia deve rimanere separata da quella di mia sorella"

Chiara Tramontano dedica toccanti parole alla nipotina, chiamata Giulia in onore della zia che non ha mai conosciuto: "Le auguro di vivere una vita in cui la tragedia di sua zia non sia incombente come un'ombra nera"

Chiara Tramontano dedica toccanti parole alla nipotina, chiamata Giulia in onore della zia che non ha mai conosciuto. "È bello che in casa si possa ancora dire 'Dov'è Giulia?'. Forse qualcuno può trovare pesante aver dato a una bambina il nome di una donna uccisa, ma volevamo che ci fosse ancora vita e non solo morte associate al nome Giulia. Per una mamma la prima paura è dimenticare la voce della figlia, la seconda è che il suo nome muoia in gola senza poterlo più dire", afferma Chiara Tramontano.

Alla nipote, Chiara augura una storia molto lontana da quella di sua sorella, uccisa da Alessandro Impagnatiello al settimo mese di gravidanza: "Le loro storie devono rimanere separate. Giulia piccola porta il nome di un angelo, ma le auguro di vivere una vita in cui questa tragedia non sia incombente come un'ombra nera".

La piccola Giulia indossa qualche vestitino di Thiago, il figlio che Giulia Tramontano aspettava quando è stata uccisa: "Non sono mai riuscita a vedere la sua cameretta, l'abbiamo donata, ma mia mamma ha voluto destinare qualche vestitino di Thiago alla piccola Giulia"