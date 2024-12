Chiara Tramontano, l'intervista in 100 secondi

Dal ricordo della sorella Giulia alla nascita della nipotina: Chiara Tramontano si è raccontata a Verissimo. "Sono una zia molto premurosa - afferma Chiara parlando della sua nipotina che si chiama Giulia proprio come sua sorella, uccisa da Alessandro Impagnatiello al settimo mese di gravidanza - Crescerà sicuramente come una bambina forte, però deve avere anche quella gioia e leggerezza che ha un bambino". Chiara Tramontano ha poi parlato della sua scelta di trasferirsi in Olanda: "Non sono scappata, ma mi sono data una possibilità in un Paese che conoscesse prima me e poi la mia storia. Se non fossi andata in Olanda oggi non avrei avuto la forza per affrontare il processo". Per quanto riguarda la lontananza dalla famiglia, Chiara ha aggiunto: "Non vivo più in Italia e mi manca ovviamente la mia famiglia però non ho in mente di tornare". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Chiara Tramontano a Verissimo.