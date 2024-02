Chiara Ferragni parla della crisi con Fedez: "È un momento doloroso"

"È un momento doloroso". Così Chiara Ferragni definisce il momento che sta passando ai microfoni del Pomeriggio Cinque, che l'hanno raggiunta per strada.

L'influencer, che ha spiegato di essere diretta dal suo psicologo, ha velocemente confermato con queste poche parole le fatiche che sta attraversando. Da giorni si ipotizza una separazione con il marito Fedez, proprio mentre l'imprenditrice sta attraversando una bufera mediatica a causa del caso Balocco.

Le prime parole di Fedez: "Priorità ai figli"

Fedez era stato intercettato da Pomeriggio Cinque venerdì scorso, sempre per strada, e aveva dichiarato: "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e in questo momento sono i miei figli".

Fedez e Chiara Ferragni, la storia d'amore

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia dal 2016. A marzo del 2018 sono diventati genitori del loro primo figlio, Leone. Pochi mesi dopo, nel settembre del 2018 si sono sposati a Noto, in Sicilia. Nel 2021 è nata la loro seconda figlia Vittoria.