Chiara Balistreri, parla la mamma: "Dissi a mia figlia: 'Ti rivedrò dentro a una bara'"

La mamma di Chiara Balistreri racconta a Verissimo come sia stato per lei assistere alle violenze che subiva la figlia da parte dell'ex fidanzato: "Mi diceva: 'Non ce la faccio, aiutami', ma io non sapevo cosa fare"

La mamma di Chiara Balistreri ripercorre a Verissimo la storia della figlia dal punto di vista di una madre che ha tentato tutte le strade per salvare la figlia, senza riuscirci, arrivando persino a denunciarla.

"Ho fatto una denuncia per raccontare i fatti", afferma Roberta, che ha fatto intervenire i servizi sociali per allontanare la figlia, allora minorenne, dall'ex fidanzato violento. "In quegli anni Chiara non era più lei. Capivo dal suo sguardo quando tornava da lui. Mi guardava e diceva: 'Non ce la faccio, aiutami', ma io non sapevo che fare".

Roberta arriva a temere il peggio: "Ho sofferto tanto, ma a un certo punto non avevo più le forze. Vivevo con il telefono sotto al cuscino. L'ultima volta le ho detto: 'Ti lascio andare, ma la prossima volta ti rivedrò dentro a una bara'. Ero quasi convinta di questo".