Chiara Balistreri, l'intervista in 100 secondi

Dall'inizio di una storia che sembrava una favola alle prime violenze fino all'episodio limite in cui è finita in ospedale con il naso rotto: Chiara Balistreri ha raccontato a Verissimo la sua storia, segnata dalle violenze subite da parte dell'ex fidanzato.

A proposito dell'inizio della loro relazione: "Mi colpì il fatto che facesse discorsi molto toccanti a livello umano e sembrasse veramente una persona sensibile. Un ragazzo premuroso, dolce, affettuoso. Le prime violenze sono iniziate dopo un anno. Quindi tu immagina di stare con una persona che ti sembra il principe azzurro praticamente per un anno e poi si rivela un mostro".

L'episodio che ha cambiato il corso degli eventi è stato quello in cui l'ex fidanzato ha picchiato così forte Chiara da romperle il naso: "All'inizio non voleva nemmeno portarmi in ospedale". È allora che Chiara ha trovato la forza di denunciare, ma oggi è delusa dalla giustizia italiana: "Mi sono chiesta a un certo punto a cosa sia servito, perché lui è a piede libero e nessuno gli sta impedendo di fare quello che vuole".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Chiara Balistreri a Verissimo.