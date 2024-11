Chiara Balistreri dopo l'arresto dell'ex: "Sono felice, ma una donna non deve arrivare a fare tutto questo rumore per essere ascoltata"

Chiara Balistreri torna a Verissimo, insieme alla mamma, per commentare l'arresto dell'ex fidanzato, le cui violenze aveva denunciato nel 2022, ma che era fuggito dagli arresti domiciliari. "Sono contentissima. È una battaglia durata tanti anni, però ce l'ho fatta", afferma Chiara Balistreri.

E condivide le sue emozioni dopo la telefonata in cui gli inquirenti le comunicavano l'arresto dell'ex: "Ormai non ci credevo più, avevo la pelle d'oca, tremavo, ero contentissima".

Accanto alla felicità, nel cuore di Chiara Balistreri c'è anche il rammarico di non essere stata ascoltata per più di due anni: "Non è possibile che una donna debba esporsi così e fare tutto questo rumore per essere ascoltata. Penso a tutte quelle donne, ragazze, che non possono esporsi così perché magari hanno un carattere meno forte".

Nonostante un carattere forte, Chiara Balistreri per tanti anni non è riuscita a uscire dalla relazione violenta con l'ex fidanzato: "Era una dipendenza. Ero consapevole, ma mi rendevo conto di non avere le forze per uscirne, per allontanarmi. Ero manipolata sia da lui che da sua mamma".