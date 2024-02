Charlotte Lazzari, i dolci momenti con il figlio Gabriel

Instagram @charlotte.lazzari

Charlotte Lazzari ha condiviso sui social alcuni teneri momenti con il figlio Gabriel, avuto nel 2021 con il marito Kledi Kadiu.

"Se non si sa da che parte cominciare, si incominci da una carezza”, ha scritto l’insegnante di yoga a corredo di un video in cui coccola e riempie di baci il figlio, al quale, poco dopo la nascita, è stata diagnosticata la meningoencefalite.

"Vita mia”, ha commentato, aggiungendo un cuore, Kledi Kadiu.

Charlotte Lazzari al figlio: "Un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte"

Instagram @charlotte.lazzari

"Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme, ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente", aveva scritto in passato sui social Charlotte Lazzari a corredo di altri attimi vissuti con il primogenito.

"Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama, perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto", aveva aggiunto Charlotte, e Kledi aveva commentato: "Amore nostro grande".

Kledi Kadiu a Verissimo: "Charlotte è un pilastro per i nostri figli"

Ospite domenica 4 febbraio a Verissimo, Kledi Kadiu ha parlato dei problemi di salute del figlio Gabriel, e del rapporto di Charlotte Lazzari con il loro piccolo.

"Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma io e Charlotte siamo soddisfatti. La gioia di vivere di Gabriel ci sorprenderà. Lui è un combattente e, passo dopo passo, sta andando bene", ha raccontato il ballerino e coreografo a Silvia Toffanin.

"Charlotte è la mamma e come tale è il pilastro della casa, anche dei nostri figli. Non c’è niente di più speciale che possa capitare a un uomo nella vita se non quella di diventare papà e costruire una famiglia", ha aggiunto Kledi, che con la moglie ha avuto anche la primogenita Lea, 8 anni.

"Lea è molto presente con il fratellino, ogni mattina lo sveglia e gli dà il buongiorno. Gabriel mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, e che bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti", ha affermato Kledi Kadiu.

"L'amore unisce e ti aiuta a superare tutto in maniera diversa. Con Kledi abbiamo detto condividiamo per dare un piccolo impulso per chi si trova in una situazione simile. Pensiamo che forse la voce dei genitori arrivi anche più di quella dei medici e speriamo di essere d'ispirazione", aveva spiegato, invece, Charlotte Lazzari, ospite a Verissimo nel 2022 con il marito.