Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Verissimo

L'anticipazione12 aprile 2026

"I Cesaroni - Il ritorno": l'anticipazione del ritorno della serie

A Verissimo un'anticipazione di "I Cesaroni - Il ritorno", su Canale 5 dal 13 aprile
Condividi:

"Pentole e bicchieri sono lì da ieri, esco a far la spesa e poi ti aiuto volentieri": lunedì 13 aprile tornano su Canale 5 I Cesaroni. A Verissimo è stata mostrata un'anticipazione del ritorno della serie cult.

Claudio Amendola ha condiviso le sue emozioni per il ritorno della serie in cui veste i panni di Giulio Cesaroni: "Sono agitato perché ci tengo tantissimo. C'è un'enorme aspettativa. Sono sicuro che riusciremo a portare nelle case degli italiani due ore di serenità, spensieratezza, allegria. Penso che ce ne sia bisogno".



Leggi anche

Guarda anche